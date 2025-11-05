Indonesia dan Taiwan Umumkan Kerja Sama Bersihkan Sampah Laut
jpnn.com, JAKARTA - Dua negara yang dikelilingi lautan, Indonesia dan Taiwan akhirnya menjalin sebuah kerja sama untuk menjaga perairan yang menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Indonesia dan Taiwan sepakat untuk membersihkan sampah laut.
Melalui The Habibie Center (THC) dan Ocean Affairs Council (OAC) Taiwan meluncurkan kerja sama bertajuk 'Indonesia Marine Debris Management Cooperation Project' (Proyek Kerja Sama Tata Kelola Sampah Laut di Indonesia).
Kerja sama tersebut berada di bawah payung Memorandum of Agreement (MoA) yang sebelumnya diluncurkan di Taipei, Taiwan pada 15 September 2025 di Taipei, Taiwan.
Sebagai tindak lanjut atas komitmen kerja sama tersebut, implementasi 'Proyek Kerja Sama Tata Kelola Sampah Laut di Indonesia' secara resmi diluncurkan pada 5 November 2025.
Kerja sama itu meliputi penyelenggaraan lokakarya internasional dan penelitian bersama terkait tata kelola sampah laut di kawasan Indo-Pasifik.
Lokakarya diselenggarakan pada 6 November 2025 dan melibatkan pembicara dari Indonesia, Jepang, Filipina, dan Taiwan.
Sementara itu, penelitian bersama akan membahas kolaborasi internasional di bidang teknologi dan inovasi manajemen sampah plastik yang rencananya diterbitkan melalui ASEAN Briefs, sebuah kanal publikasi di bawah THC.
Acara peluncuran implementasi kerja sama di Indonesia dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pembina THC, Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A., dan Direktur Departemen Pembangunan Internasional OAC, Lee Shan Ying, Ph.D.
