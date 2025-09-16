Indonesia Design Week Kembali Digelar, Catat Tanggalnya

jpnn.com - Acara flagship dari Indonesia Design District (IDD) PIK2, Indonesia Design Week (IDW) kembali digelar pada 12-20 September 2025.

Digelar selama 9 hari, IDW 2025 hadir sebagai perayaan desain, seni, dan arsitektur, sekaligus menjadi ekosistem kolaboratif yang mempertemukan desainer, arsitek, serta komunitas kreatif lintas disiplin.

Pada gelarannya tahun ini, IDW 2025 mengusung tema Ideantity, istilah yang merepresentasikan idea dan identity, mendorong komunitas desain untuk menemukan kembali serta memperkuat karakter unik Indonesia melalui karya desain.

Selain kolaborasi brands, IDW juga menjadi platform bagi desainer lokal dan kolektif kreatif untuk menghadirkan pameran yang menggugah, mengekspresikan identitas, memantik dialog, sekaligus menantang batas-batas desain konvensional.

Pameran ini menyoroti sisi eksperimental dan konseptual dari kreativitas Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat perspektif desain yang terus berkembang.

IDW memfasilitasi kolaborasi melalui rangkaian program khas, salah satunya adalah Design Dialogs yang dipandu oleh Design Anthology di Market Hall.

Program tersebut tak hanya mengajak pengunjung memahami dinamika desain global, tetapi juga melibatkan mereka secara langsung dalam percakapan internasional yang membentuk masa depan desain.

Tahun ini, IDW 2025 juga menghadirkan Marva Griffin, Pendiri SaloneSatellite.