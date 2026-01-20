Indonesia Diharapkan Bisa Berperan Cegah Perang Dunia Ketiga

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif bisa berperan strategis mendorong stabilitas dan perdamaian dunia.

Hal dikatakan Dave saat ditanya awak media soal pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bilang perang dunia ketiga bisa saja terjadi.

Menurut Dave, Indonesia bisa melakukan diplomasi multilateral melalui forum PBB, ASEAN, dan G20 untuk mencegah perang dunia ketiga.

"Dengan menekankan pentingnya dialog terbuka antarnegara guna meredakan ketegangan dan mencegah konflik berskala besar," kata dia kepada awak media, Selasa (20/1).

Selain itu, kata Dave, Indonesia bisa meningkatkan kapasitas diplomasi pertahanan dan keamanan demi mencegah perang dunia ketiga.

Misalnya, Indonesia bisa berkontribusi lebih nyata dalam misi perdamaian dunia sekaligus menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Baca Juga: Serangan AS ke Iran Dinilai Bisa Memicu Perang Dunia Ketiga

"Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor regional yang berpengaruh, tetapi juga menegaskan komitmen bangsa terhadap perdamaian global," lanjut Dave.

Berikutnya, kata legislator fraksi Golkar itu, Indonesia bisa memperkuat kerja sama ekonomi dan energi bersama mitra strategis demi menekan potensi konflik.