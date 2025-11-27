Indonesia Diminta Perkuat Mobilitas & Cerita Destinasi Hadapi Kenaikan Biaya Penerbangan

jpnn.com, JAKARTA - Kenaikan biaya penerbangan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dinilai harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat inovasi aviasi, mobilitas wisatawan, hingga strategi pemasaran destinasi.

Hal itu disampaikan Anita Mendiratta, penasihat senior Sekretaris-Jenderal World Tourism Organization (UNWTO), dalam wawancara di ajang TOURISE 2025 awal November lalu.

Menurut Anita, lonjakan harga tiket pesawat adalah fenomena global yang tak bisa dihindari dan berdampak langsung terhadap perilaku wisatawan.

“Kenaikan biaya udara adalah realitas di seluruh dunia, terutama Asia Tenggara. Dengan banyaknya permintaan dan tekanan terhadap aviasi, para pelancong kini mendorong perjalanan yang lebih pendek atau lebih murah,” ujarnya.

Namun, Anita menilai tekanan biaya justru dapat mempercepat inovasi di sektor penerbangan dan turisme. Ia menekankan pentingnya investasi pada bahan bakar berkelanjutan, intermodal travel, hingga solusi digital tourism dalam ekosistem perjalanan Indonesia.

“Semua solusi menuju aviasi berkelanjutan—mulai dari pesawat hidrogen hingga sustainable aviation fuel—bergantung pada produksi, penyimpanan, dan distribusi. Tekanan biaya justru mendorong pemerintah berinvestasi lebih cepat pada aviasi hijau, yang baik bagi komunitas global,” ungkapnya.

Peran Pemerintah

Terkait langkah pemerintah, Anita menegaskan bahwa perlindungan terhadap sektor pariwisata tidak cukup hanya dengan meredam kenaikan biaya pesawat, tetapi juga memastikan mobilitas wisatawan semakin mudah.