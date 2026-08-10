Indonesia Dinilai Belum Punya Kawasan Wisata yang Terintegrasi dengan Hub Komersial

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mendorong pemerintah menciptakan kawasan wisata belanja terpadu yang setara dengan destinasi kelas dunia.

Dia menilai Indonesia belum memiliki kawasan yang mengintegrasikan destinasi wisata dengan hub komersial secara kuat seperti negara tetangga.

Selain itu, Alphonzus juga menyoroti keberhasilan Orchard Road di Singapura dan Ginza di Tokyo dalam menarik wisatawan dunia.

"Nah, di Indonesia belum ada, tetapi contoh di Jakarta sekarang sudah mulai, Blok M," kata Alphonzus di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Kawasan Blok M dianggap mulai berhasil menunjukkan integrasi antara pendukung pariwisata dengan pusat perbelanjaan.

Alphonzus menekankan integrasi antara hotel, moda transportasi, dan mal sangat krusial bagi kenyamanan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Langkah itu diperlukan untuk merespons wacana Kementerian Pariwisata yang tengah memetakan daerah tujuan berbelanja di Indonesia.

Wisata belanja di tanah air perlu didorong lebih kuat agar wisatawan yang datang bisa langsung mengakses kawasan komersial dengan mudah.