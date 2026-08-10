menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Indonesia Dinilai Belum Punya Kawasan Wisata yang Terintegrasi dengan Hub Komersial

Indonesia Dinilai Belum Punya Kawasan Wisata yang Terintegrasi dengan Hub Komersial

Indonesia Dinilai Belum Punya Kawasan Wisata yang Terintegrasi dengan Hub Komersial
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
APPBI menilai Indonesia belum memiliki kawasan yang mengintegrasikan destinasi wisata dengan hub komersial secara kuat seperti negara tetangga. ilustrasi. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mendorong pemerintah menciptakan kawasan wisata belanja terpadu yang setara dengan destinasi kelas dunia.

Dia menilai Indonesia belum memiliki kawasan yang mengintegrasikan destinasi wisata dengan hub komersial secara kuat seperti negara tetangga.

Selain itu, Alphonzus juga menyoroti keberhasilan Orchard Road di Singapura dan Ginza di Tokyo dalam menarik wisatawan dunia.

Baca Juga:

"Nah, di Indonesia belum ada, tetapi contoh di Jakarta sekarang sudah mulai, Blok M," kata Alphonzus di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Kawasan Blok M dianggap mulai berhasil menunjukkan integrasi antara pendukung pariwisata dengan pusat perbelanjaan.

Alphonzus menekankan integrasi antara hotel, moda transportasi, dan mal sangat krusial bagi kenyamanan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Baca Juga:

Langkah itu diperlukan untuk merespons wacana Kementerian Pariwisata yang tengah memetakan daerah tujuan berbelanja di Indonesia.

Wisata belanja di tanah air perlu didorong lebih kuat agar wisatawan yang datang bisa langsung mengakses kawasan komersial dengan mudah.

APPBI menilai Indonesia belum memiliki kawasan yang mengintegrasikan destinasi wisata dengan hub komersial secara kuat seperti negara tetangga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI