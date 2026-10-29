Indonesia Dinilai Punya Modal Kuat untuk Kembangkan Kendaraan Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mengungkapkan industri otomotif Indonesia memiliki modal untuk bisa mengembangkan kendaraan listrik.

Namun, peluang itu harus direspons melalui berbagai pihak industri dalam negeri agar tidak sekadar menjadi pasar bagi produsen asing.

Menurut dia, selama ini industri otomotif nasional hanya menjadi pasar bagi produsen asing.

“Saya tidak ingin Indonesia yang begitu luas, populasinya begitu luar biasa, hanya sebagai penonton, hanya sebagai tempat pasar bagi industri yang datang dari luar,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Saat ini, menurut dia, menjadi momentum yang pas bagi Indonesia untuk membangun daya saing industri otomotif.

Peluang tersebut dinilai penting karena Indonesia akan menghadapi tantangan besar, apabila hanya mengandalkan persaingan dengan industri kendaraan konvensional yang telah berkembang lebih dahulu.

Dia mengakui Indonesia sedikit terlambat merespons perkembangan kendaraan listrik.

Oleh karena itu, upaya memperluas pemahaman masyarakat dan mendorong keterlibatan berbagai sektor perlu terus dilakukan agar pengembangan ekosistem kendaraan listrik dapat berjalan lebih cepat.