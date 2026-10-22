menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Indonesia Dorong Integrasi Perubahan Iklim di Kurikulum PAUD

Indonesia Dorong Integrasi Perubahan Iklim di Kurikulum PAUD

Indonesia Dorong Integrasi Perubahan Iklim di Kurikulum PAUD
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dirjen PAUD Dasmen Gogot Suharwoto diapit Direktur SEAMEO CECCEP Prof. Vina Adriany dan Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation Eddy Henry. Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Forum regional Asia-Pasifik untuk pendidikan anak usia dini resmi ditutup.

Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development yang berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober 2026 menghasilkan komitmen bersama untuk menyiapkan anak usia dini menghadapi krisis perubahan iklim.

Forum yang menjadi kolaborasi antara Simposium SEAMEO CECCEP, ARNEC, Tanoto Foundation, Koalisi PAUDHI dan didukung penuh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu fokus membahas dua isu krusial: perubahan iklim dan pendanaan PAUD berkelanjutan.

Baca Juga:

Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dasmen) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menegaskan pendidikan harus bertransformasi untuk menghadapi tantangan zaman.

"Kami mempersiapkan anak-anak kami untuk menghadapi climate change," ujar Dirjen Gogot saat penutupan 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Gogot, ada dua tantangan besar yang harus dijawab bersama. Pertama soal kebijakan dan kedua adalah pendanaan.

Baca Juga:

Dia memaparkan ada tiga kesimpulan utama yang disepakati dalam forum tiga hari tersebut.

1. Komitmen untuk terus mendukung program peningkatan layanan PAUD dalam menghadapi era perubahan iklim.

Indonesia mendorong integrasi perubahan iklim di Kurikulum PAUD, ini terungkap dalam penutupan Forum regional Asia-Pasifik untuk PAUD.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI