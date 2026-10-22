Indonesia Dorong Integrasi Perubahan Iklim di Kurikulum PAUD

jpnn.com, JAKARTA - Forum regional Asia-Pasifik untuk pendidikan anak usia dini resmi ditutup.

Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development yang berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober 2026 menghasilkan komitmen bersama untuk menyiapkan anak usia dini menghadapi krisis perubahan iklim.

Forum yang menjadi kolaborasi antara Simposium SEAMEO CECCEP, ARNEC, Tanoto Foundation, Koalisi PAUDHI dan didukung penuh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu fokus membahas dua isu krusial: perubahan iklim dan pendanaan PAUD berkelanjutan.

Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dasmen) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menegaskan pendidikan harus bertransformasi untuk menghadapi tantangan zaman.

"Kami mempersiapkan anak-anak kami untuk menghadapi climate change," ujar Dirjen Gogot saat penutupan 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Gogot, ada dua tantangan besar yang harus dijawab bersama. Pertama soal kebijakan dan kedua adalah pendanaan.

Dia memaparkan ada tiga kesimpulan utama yang disepakati dalam forum tiga hari tersebut.

1. Komitmen untuk terus mendukung program peningkatan layanan PAUD dalam menghadapi era perubahan iklim.