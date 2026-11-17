jpnn.com, MOSKOW - Indonesia mengusulkan sistem pemeringkatan perguruan tinggi yang lebih adil dan tidak hanya mengandalkan reputasi akademik, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi nyata kampus terhadap masyarakat.

Usulan tersebut disampaikan dalam Workshop BRICS University Ranking System yang berlangsung di RUDN University, Moskow, Rusia pada 11-14 November 2026.

Delegasi Indonesia yang dipimpin Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Mukhamad Najib mendorong konsep Tridarma Perguruan Tinggi menjadi salah satu acuan utama dalam sistem pemeringkatan universitas negara-negara BRICS.

Konsep tersebut mencakup tiga aspek, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Najib menilai ketiga aspek itu perlu mendapatkan porsi penilaian yang proporsional agar pemeringkatan mampu menggambarkan kualitas dan dampak perguruan tinggi secara lebih menyeluruh.

"Sebagai negara dengan jumlah perguruan tinggi terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki konsep Tridarma Perguruan Tinggi," ujar Najib, Selasa (17/11).

Menurut dia, sistem pemeringkatan yang adil harus mempertimbangkan keragaman kapasitas perguruan tinggi, termasuk karakteristik dan tantangan geografis setiap negara.

"Kami memandang bahwa sistem pemeringkatan yang lebih adil dan relevan perlu mengacu pada ketiga elemen Tridarma tersebut secara proporsional," jelasnya.