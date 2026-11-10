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Indonesia Dorong Perlindungan Hutan Dunia, Soroti Pendanaan & Peran Masyarakat

Indonesia Dorong Perlindungan Hutan Dunia, Soroti Pendanaan & Peran Masyarakat
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Indonesia mendorong perlindungan hutan dunia di COP31. Foto: dok. Kemenhut

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah mendorong penguatan kerja sama internasional untuk mempercepat perlindungan hutan dan menghentikan deforestasi pada 2030. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (9/11).

Indonesia menilai upaya penyelamatan hutan dunia tidak cukup hanya mengandalkan komitmen antarnegara, tetapi harus didukung kebijakan nasional, pendanaan yang memadai, serta keterlibatan masyarakat.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati menyampaikan pandangan Indonesia dalam presentasi peta jalan perlindungan hutan yang digagas Presidensi COP30 Brasil.

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"Indonesia menyambut baik inisiatif tersebut. Namun, keberhasilannya perlu diukur dari kemampuan negara-negara menerjemahkan komitmen global menjadi tindakan nyata," ujarnya.

Dalam forum itu, Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pertama, memperkuat perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem yang rusak.

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Melalui program Indonesia's FOLU Net Sink 2030, pemerintah berupaya menekan deforestasi, memulihkan hutan dan lahan gambut, serta meningkatkan cadangan karbon hutan.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian serius, terutama di tengah meningkatnya risiko akibat perubahan iklim.

Indonesia dorong perlindungan hutan dunia di COP31, soroti pendanaan dan peran masyarakat

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