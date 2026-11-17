jpnn.com, ANTALYA - Indonesia mendorong penguatan tata kelola gambut tropis secara terpadu melalui pendekatan bentang alam yang menghubungkan perlindungan ekosistem, pengelolaan tata air, pencegahan kebakaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam dialog “Governing Tropical Forests and Peatlands under Climate Change: From Fragmented Policies to Integrated Landscape Action” yang diselenggarakan International Tropical Peatland Centre (ITPC) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Senin (16/11).

Ketua Sekretariat Interim ITPC Agus Justianto menyoroti pentingnya pertukaran pengetahuan antarnegara untuk memperkuat pengelolaan gambut tropis. Ia menilai pengalaman pemerintah, peneliti, masyarakat, dan dunia usaha perlu dihimpun menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai kondisi ekologis dan sosial setiap lanskap.

“Melalui ITPC, kami dapat mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman di lapangan. Kerja sama perlu diarahkan pada kebutuhan nyata, mulai dari peningkatan kapasitas pengelola hingga penyediaan informasi yang membantu pemerintah dan masyarakat mengambil keputusan,” ujar Agus.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko dalam pidato kuncinya menegaskan bahwa perlindungan gambut merupakan agenda strategis nasional sekaligus tanggung jawab global.

Gambut memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon, pengaturan tata air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat. Indonesia memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas sekitar 24,6 juta hektare yang membutuhkan pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Gambut tidak dapat dikelola secara sektoral. Gambut harus dikelola sebagai satu ekosistem, satu kesatuan hidrologis, dan satu prioritas nasional,” tegas Satyawan.

Menurutnya, pengelolaan gambut harus mengikuti batas-batas ekologis, bukan semata batas administrasi atau konsesi, dengan memperkuat koordinasi pusat dan daerah, keselarasan data dan kebijakan, serta akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.