Indonesia Financial Center di Bali Bakal Dibuat Setara dengan Dubai

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan financial center di Bali akan dibuat setara dengan yang ada Dubai, UEA.

Airlangga menjelaskan proses pembangunan fasilitas yang termaktub dalam UU 4/2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu tengah dimatangkan.

"Dibikin supaya setara dengan di Dubai," kata Airlangga di kantornya, Senin (22/6).

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Airlangga memaparkan, pengusaha yang akan berbisnis di kawasan financial center nantinya mendapatkan fasilitas dan skema pajak khusus.

Hal tersebut lantaran status kawasan financial center bersifat zona ekonomi spesial.

"Kan special economic zone, kami memberikan insentif khusus," tuturnya.

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Selain di Bali, Airlangga menjelaskan akan ada lebih dari satu financial center yang dibangun.

Namun, untuk saat ini, dia menyatakan pemerintah akan lebih dahulu fokus pada pembangunan di Bali.