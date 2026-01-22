Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump, Legislator Dave Laksono Beri Catatan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut Indonesia harus menyiapkan langkah antisipasi secara politik setelah memutuskan bergabung ke Dewan Perdamaian (DP) Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.

Terlebih lagi, kata Dave, beberapa negara aliansi NATO yang biasa menjadi sekutu AS tak bergabung ke DP Gaza.

"Posisi Indonesia perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak dianggap mengikuti agenda sepihak," kata Dave kepada awak media, Kamis (22/1).

Baca Juga: Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza di Bawah Pimpinan Donald Trump

Legislator Fraksi Golkar itu menuturkan langkah gabung DP Gaza sebenarnya bisa membawa implikasi geopolitik yang kompleks sehingga pemerintah harus menjaga keseimbangan hubungan dengan PBB, ASEAN, dan OKI.

"Kemudian menempatkannya dalam kerangka kepentingan nasional yang jelas agar tetap mencerminkan kemandirian diplomasi Indonesia," kata Dave.

Dia pun berharap proses penandatanganan dan implementasi keanggotaan Indonesia di DP Gaza dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan pengawasan publik serta parlemen.

Baca Juga: Donald Trump Mengumumkan Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza

Menurut Dave, hal ini penting untuk memastikan partisipasi Indonesia diarahkan pada tujuan substansial, yakni memperjuangkan hak rakyat Palestina dan mendukung rekonstruksi Gaza.

"Dengan pendekatan yang hati-hati, tetapi tegas, Indonesia dapat memperkuat reputasinya sebagai negara yang konsisten dalam misi perdamaian dunia, sekaligus menjaga posisi diplomatik yang seimbang dan bermartabat," ujarnya.