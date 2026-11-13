Indonesia Gadget Award 2026 Bahas Krisis Chip dan AI, UMKM Diajak Manfaatkan ChatGPT
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Indonesia Gadget Award 2026 (IGA 2026) kembali digelar dengan menghadirkan berbagai pembahasan mengenai perkembangan industri teknologi, khususnya smartphone dan kecerdasan buatan (AI).
Ajang tahunan yang diselenggarakan Gizmologi dan Gadgetdiva tersebut menjadi wadah apresiasi bagi inovasi produk dan perusahaan teknologi sekaligus ruang kolaborasi bagi pelaku industri, komunitas, media, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Chief Editor Gizmologi Bambang Dwi Atmoko mengatakan Indonesia Gadget Award merupakan bentuk apresiasi terhadap para pelaku industri yang terus berinovasi dan berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem teknologi di Indonesia.
“Kami mengapresiasi seluruh pelaku industri yang tetap berkomitmen menghadirkan produk dan layanan terbaik, sekaligus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen,” ucap Bambang, di Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11).
Di tengah kondisi industri dan ekonomi yang semakin menantang, kolaborasi menjadi semakin penting.
“Kami berharap seluruh pihak dapat terus bersinergi, saling mendukung, dan bersama-sama mencari peluang agar ekosistem teknologi Indonesia tetap mampu bertahan dan bertumbuh,” kata dia.
Salah satu agenda utama dalam IGA 2026 ialah Gizmotalk yang mengangkat tema “Smartphone 2027: The Next Big Shift-Between AI Ambition, Chip Crisis, and Market Reality”.
Diskusi tersebut membahas dinamika industri smartphone sepanjang 2026 serta tantangan dan peluang yang akan memengaruhi persaingan pasar pada 2027.
Ajang tahunan yang diselenggarakan Gizmologi dan Gadgetdiva tersebut menjadi wadah apresiasi bagi inovasi produk dan perusahaan teknologi
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