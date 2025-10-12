Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert Sangat Kecewa

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kecewa berat setelah Skuad Garuda dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 seusai kalah 0–1 dari Irak pada laga terakhir Grup B putaran keempat kualifikasi zona Asia, Minggu (12/10).

“Pertama-tama saya sangat kecewa. Jika melihat jalannya pertandingan, kami tampil jauh lebih baik, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak berpihak kepada kami,” ujar Kluivert dalam jumpa pers dikutip dari rekaman audio yang diterima pewarta.

Baca Juga: Pahlawan Irak Zidane Iqbal Kaget dengan Perubahan Timnas Indonesia

Kekalahan dari Irak pada pertandingan yang dimainkan di Stadion King Abdullah itu membuat Indonesia menempati posisi ketiga atau terakhir di Grup B dengan nol poin, sekaligus gagal melaju ke putaran kelima.

Pada pertandingan pertama Grup B, tim Garuda kalah 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi.

Meski pahit, Kluivert mencoba membela para pemainnya dengan menyebut bahwa Jay Idzes dan kawan-kawan telah bekerja sangat keras untuk berada sampai tahap ini.

“Saya sangat bangga dengan para pemain yang menunjukkan hati dan keberanian mereka di lapangan," katanya.

"Kami menciptakan peluang dan bermain sangat baik, tetapi satu momen bisa mengubah segalanya. Kami kalah karena satu aksi dan itu sangat menyakitkan,” tambahnya.