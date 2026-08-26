Indonesia Hancur di Piala AFF, Presiden Semen Padang Kritik John Herdman, Tajam

jpnn.com, JAKARTA - Kegagalan Timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 menyisakan pahit.

Pada edisi tahun ini, Indonesia tak mampu menembus semifinal dan kegagalan itu membuat Indonesia untuk kesekian kalinya gagal menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1996 di Singapura.

Presiden Klub Semen Padang Andre Rosiade mengkritik pelatih Timnas John Herdman.

‎"John Herdman harus diberikan ruang untuk dikritik. Ya, karena John Herdman, kan, manusia biasa. Karena dia menurut saya sudah menikmati bulan madu. Wajar kalau ada yang mengkritik John Herdman. Karena dengan pemain yang begitu banyak naturalisasi, kita malah kalah," kata Andre di Alam Sutera, Tangerang, Selasa.

Indonesia untuk dua edisi berturut-turut gagal menembus babak semifinal, setelah pada edisi tahun ini mereka hanya mampu finis di peringkat ketiga dengan tujuh poin.

Sebenarnya, tim Garuda memiliki peluang untuk lolos, tetapi pada laga terakhir, mereka ditahan imbang tuan rumah Singapura 1-1. Hasil ini membuat Indonesia finis di posisi ketiga dengan tujuh poin, sementara Singapura di posisi kedua dengan delapan poin dan lolos ke babak berikutnya bersama Vietnam yang menjadi juara grup dengan 10 poin.

Andre kemudian menyoroti fisik pemain-pemain timnas Indonesia di era Herdman yang menurutnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan masa kepelatihan Shin Tae-yong.

Dari pengamatannya, pemain tim Garuda pada era Shin memiliki ketahanan fisik yang sangat baik karena mampu tampil "spartan" hingga pertandingan memasuki waktu tambahan. Sementara di era Herdman, ia menilai fisik pemain Indonesia mulai terlihat kelelahan sejak menit ke-60.