Indonesia Harus Berperan Menyuarakan Gencatan Senjata Permanen AS dan Iran

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendorong pemerintah Indonesia mengambil peran aktif dalam diplomasi internasional menyuarakan pentingnya gencatan senjata permanen antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Dia berkata demikian demi menyikapi kesepakatan gencatan senjata AS dan Iran yang berlangsung selama dua pekan ke depan.

"Pemerintah Indonesia harus aktif mendorong agar gencatan senjata ini menjadi permanen, sehingga perdamaian benar-benar terwujud," kata Oleh kepada awak media, Rabu (8/4).

Legislator fraksi PKB itu mengingatkan semua pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bisa memicu konflik selama kesepakatan gencatan senjata.

Oleh secara khusus menyoroti peran AS dan Israel yang dinilainya sebagai pihak yang memulai eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng).

“Semua pihak harus menahan diri, terutama Amerika dan Israel. Kesepakatan ini harus dijaga bersama dan tidak boleh ada pelanggaran,” ujar legislator Dapil XI Jawa Barat itu.

Oleh berharap konflik di Timteng antara AS-Israel vs Iran segera diakhiri secara permanen, sehingga dunia kembali normal.

"Semua berharap perang ini benar-benar berakhir dan dunia kembali normal seperti semula,” lanjut pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat itu.