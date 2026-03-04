menu
JPNN.com » Nasional » Indonesia Harus Siapkan Skenario Terburuk Akibat Perang Iran Vs AS-Israel

Indonesia Harus Siapkan Skenario Terburuk Akibat Perang Iran Vs AS-Israel

Indonesia Harus Siapkan Skenario Terburuk Akibat Perang Iran Vs AS-Israel
Ledakan akibat serangan misil Iran ke Tel Aviv, Israel, Sabtu (28/2/2026). ANTARA/Xinhua/Chen Junqing/am.

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menyatakan sskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran harus direspons Indonesia dengan langkah antisipatif yang terukur, terutama dalam menghadapi potensi dampak ekonomi.

Menurutnya, posisi Indonesia saat ini bukan sekadar menyatakan sikap politik, melainkan menyiapkan langkah konkret menghadapi kemungkinan terburuk dari konflik yang terus memanas.

“Standing position Indonesia adalah bagaimana Indonesia harus mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan dampak yang paling mungkin dirasakan terkait dengan perang yang terus meningkat antara Iran melawan Amerika Serikat,” kata Adi dalam video yang diunggah di kanal Youtube Adi Prayitno Official, Rabu, (4/3).

Dia menegaskan dampak paling nyata yang berpotensi dirasakan Indonesia adalah di sektor energi, khususnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).

Karena itu, Adi mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan skenario rasional guna mengantisipasi gejolak harga maupun distribusi energi jika konflik berkepanjangan dan memengaruhi stabilitas kawasan.

“Indonesia perhari ini paling dekat adalah bagaimana menyiapkan skenario-skenario terburuk yang mungkin dianggap paling rasional untuk mengantisipasi soal kemungkinan akan terjadinya gejolak di bidang BBM, mengantisipasi kenaikan dan seterusnya,” jelasnya.

Dia menilai langkah mitigasi tersebut jauh lebih penting karena dampak perang sangat mungkin merembet hingga ke Indonesia, terutama melalui jalur ekonomi global.

“Itu jauh lebih penting karena yang terdampak dari persoalan perang ini tentu sangat dikhawatirkan berpotensi merembet ke Indonesia,” pungkas Adi Prayitno.(mcr8/jpnn)

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Kenny Kurnia Putra

