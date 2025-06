Indonesia Human Capital Awards 2025 Menjadi Ajang Penghargaan Bidang Pengelolaan SDM

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Human Capital Awards 2025 memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

Para pemenang penghargaan dinilai menunjukkan komitmen luar biasa dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai aset utama bisnis.

“Kami mengambil sampel dari 100 perusahaan kemudian kami melakukan beberapa penilaian berdasarkan parameter-parameter tertentu,” kata CEO Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan selaku penyelenggara acara tersebut dalam siaran persnya.

Baca Juga: Waka MPR Dorong Ekosistem Gizi Berimbang untuk Bangun SDM Tangguh

Ihsan mengatakan bahwa penghargaan kali ini bertujuan untuk mengakui dan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berhasil mengimplementasikan strategi human capital. Berkat inovasi dan berkelanjutan, dampaknya pun dirasakan terhadap pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan karyawan.

Menurutnya, perusahaan yang mampu menciptakan lingkungan kerja inovatif dan mendukung pengembangan keterampilan karyawan diyakini akan lebih adaptif. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk menghadapi perubahan situasi serta lebih kompetitif dalam industri.

“Selain sebagai bentuk penghargaan, ajang ini juga menjadi platform bagi perusahaan untuk berbagi praktik terbaik dalam pengembangan talenta dan inovasi SDM. Dengan adanya forum ini, perusahaan dapat belajar dari satu sama lain dalam membangun ekosistem kerja yang produktif, kolaboratif, serta berbasis prinsip keberlanjutan,” tuturnya.

Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Dorong Transformasi SDM Papua Menuju Indonesia Emas 2045

Acara yang diberi tema “Empowering Talent and Innovation to Navigate the Workforce in AI Transformation” digelar di Jakarta belum lama ini. Sejumlah pembicara utama (keynote speaker) turut dihadirkan seperti Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Aris Wahyudi dan Menteri Ketenagakerjaan Periode 2019-2024 Ida Fauziyah.

Dalam paparannya, Aris Wahyudi menyoroti lima faktor kemajuan bangsa, yakni kekayaan sumber daya alam, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Selanjutnya, posisi geografis, kondisi pasar dan terakhir adalah faktor budaya.