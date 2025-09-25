menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Indonesia Humanitarian Dialogue Bahas Kolaborasi Lintas Iman untuk Jadi Fondasi Kemanusiaan

Indonesia Humanitarian Dialogue Bahas Kolaborasi Lintas Iman untuk Jadi Fondasi Kemanusiaan

Indonesia Humanitarian Dialogue Bahas Kolaborasi Lintas Iman untuk Jadi Fondasi Kemanusiaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menggelar Indonesia Humanitarian Dialogue di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menggelar Indonesia Humanitarian Dialogue untuk memperkuat peran lintas iman dalam kerja kemanusiaan di Indonesia.

Forum tersebut digelar di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/9).

Pertemuan itu menegaskan bahwa kerja kemanusiaan membutuhkan jembatan kolaborasi dari berbagai pihak.

Baca Juga:

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, mengatakan langkah HFI sejalan dengan agenda pemerintah.

Menurut dia, pemerintah membutuhkan mitra yang konsisten untuk menghadapi persoalan kemanusiaan.

“Kerja kemanusiaan yang dijalankan HFI sejalan dengan prioritas Kemenko PMK. Kita perlu bergerak bersama menghadapi tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga bencana sosial,” ucap Pratikno.

Baca Juga:

Untuk itu, dia mendorong sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan.

Di lokasi yang sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa agama harus memberi arah bagi setiap kerja kemanusiaan.

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menggelar Indonesia Humanitarian Dialogue untuk memperkuat peran lintas iman dalam kerja kemanusiaan di Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI