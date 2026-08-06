Indonesia Hydropower Summit Dorong Akselerasi PLTA sebagai Pilar Keandalan Sistem Kelistrikan

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), dalam rangkaian Road to 12th Indonesia EBTKE ConEx 2026, menyelenggarakan Indonesia Hydropower Summit 2026.

Forum ini didukung oleh PT PLN (Persero) dan Danantara Indonesia, serta mempertemukan para pemimpin nasional, regulator, akademisi, pelaku industri, investor, dan pemangku kepentingan sektor energi untuk memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagai fondasi ketahanan energi nasional.

Acara yang diselenggarakan di Auditorium PT PLN (Persero), Jakarta, menghadirkan sejumlah tokoh nasional, antara lain Darmawan Prasodjo, President Director PT PLN (Persero); Prof. Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Rosan P. Roeslani, Chief Executive Officer Danantara Indonesia; Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi; Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum; Burhanuddin Abdullah, Presiden Komisaris PT PLN (Persero); Norman Ginting, Plt. Ketua Umum METI; Suroso Isnandar, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero); Daniel K. Tampubolon, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero); Rizal Calvary Marimbo, Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero); Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM; serta Abdul Malik Sadat Idris, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas.

Plt Ketua Umum METI Norman Ginting menegaskan Indonesia Hydropower Summit 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional dalam mempercepat pemanfaatan energi air sebagai salah satu tulang punggung sistem energi Indonesia.

"Indonesia memiliki potensi energi air yang sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu fondasi ketahanan energi nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan komitmen menuju Net Zero Emission 2060, hydropower memiliki keunggulan sebagai sumber energi bersih yang andal, mampu menopang stabilitas sistem kelistrikan, serta menjadi pasangan ideal bagi pengembangan pembangkit surya dan angin. Melalui forum ini, METI ingin mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mempercepat pengembangan PLTA yang berkelanjutan dan berdaya saing," ujarnya.

Norman juga menekankan keberhasilan transisi energi Indonesia tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Menurutnya, percepatan pembangunan hydropower membutuhkan kepastian regulasi, peningkatan kesiapan proyek, dukungan pembiayaan, penguatan riset dan inovasi, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan.

"METI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Kami berharap Indonesia Hydropower Summit 2026 menghasilkan rekomendasi konkret, memperluas kolaborasi lintas sektor, dan mempercepat realisasi proyek-proyek hydropower yang mampu meningkatkan ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia,"tambahnya.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memaparkan bahwa hydropower akan menjadi salah satu pilar utama transformasi sistem kelistrikan nasional.