Indonesia Incar Kursi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028, Erick Thohir Lobi FIFA di Kanada

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia selangkah lebih dekat untuk mewujudkan ambisi menjadi pusat futsal dunia.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan komunikasi terbaru dengan FIFA saat menghadiri Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada, pada 30 April, soal rencana bidding Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028.

‎"Ya kemarin sudah disampaikan, nanti tentu FIFA yang mutusin," kata Erick kepada wartawan dalam Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta Pusat, Selasa.

Menuju dua tahun penyelenggaraan Piala Dunia Futsal, Erick mengingatkan FFI agar naik kelas supaya siap menyelenggarakan Piala Dunia Futsal 2028 dengan baik, jika FIFA memutuskan Indonesia menjadi tuan rumahnya.

Ketua Umum FFI Michael Sianipar mengatakan menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal adalah "impian kita bersama".

Jika pun tak menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal terdekat dua tahun nanti, Michael berharap Indonesia tetap menjadi tuan rumah pesta futsal terbesar di dunia itu pada kesempatan lain.

Ia mengatakan, impian besar menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal terjadi setelah kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2026 di Jakarta awal tahun ini.

Indonesia sebagai tuan rumah juga menunjukkan prestasi luar biasa setelah melaju sampai final untuk pertama kalinya.