Indonesia Jadi Inspirasi di Osaka World Expo 2025, Menekraf Teuku Riefky: Kita Patut Bangga

jpnn.com - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan keberadaan Paviliun Indonesia di Osaka World Expo 2025 menjadi bukti Indonesia sebagai pusat inspirasi kreatif dunia.

"Kita patut berbangga, karena melalui Paviliun ini, Indonesia bukan hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai inspirasi," kata Menteri Ekraf dalam keterangan pers yang diterima, Senin (13/10/2025).

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan etalase kebanggaan bangsa di mata dunia.

Ajang Osaka World Expo 2025 merupakan perhelatan terbesar ketiga di dunia setelah Olimpiade dan Piala Dunia.

Tercatat sebanyak 150 negara dan 25 organisasi internasional berpartisipasi dalam ajang yang berfokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), inovasi teknologi, serta perkembangan sosial dan budaya global.

Pameran internasional ini berlangsung selama enam bulan, sejak 13 April hingga 13 Oktober 2025, dengan mengusung tema “Designing Future Society for Our Lives”.

Paviliun Indonesia tampil dengan tema besar “Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future”, menggambarkan harmoni antara alam, budaya, dan masa depan.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) berkolaborasi dengan Market & Museum dan DH Foundation dalam mengkurasi lima jenama unggulan yang mewakili subsektor ekonomi kreatif di toko cinderemata Paviliun Indonesia.