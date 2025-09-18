Indonesia Jadi Pasar Strategis Radisson: 7 Hotel Sudah Masuk Daftar, Puluhan Menyusul
jpnn.com, JAKARTA - Radisson Hotel Group menegaskan komitmennya memperluas jaringan di Indonesia dengan rencana ambisius membuka sekitar 20 hotel baru hingga tahun 2030.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pariwisata nasional sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan.
Executive Vice President & Global Chief Development Officer Radisson Hotel Group Elie Younes mengungkapkan Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial dan penting bagi Radisson Hotel Group.
"Kami hadir dengan visi jangka panjang, jaringan hotel yang kuat, dan komitmen yang jelas untuk berkembang bersama mitra yang tepat,” ujar Elie Younes dalam keterangannya, Kamis (18/9).
Elie Younes menyebut Radisson Hotel Group saat ini telah mengoperasikan tiga hotel di Indonesia dengan empat hotel lain dalam tahap perencanaan dan penandatangan.
Secara global, grup ini mengelola lebih dari 1.580 hotel yang tersebar di kawasan Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Pasifik.
Younes mengatakan Indonesia dipilih sebagai pasar ekspansi utama karena kombinasi antara basis perjalanan domestik yang besar, kelas menengah yang berkembang, serta daya tarik kuat bagi wisatawan internasional.
Dalam roadmap ekspansinya, Radisson akan memprioritaskan Jakarta dan Bali sebagai destinasi utama.
