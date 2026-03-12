Indonesia Jadi Tuan Rumah FIA Rallycross World Cup Pertama di Dunia

jpnn.com, JAKARTA - International Automobile Federation (FIA), badan pengatur olahraga otomotif dunia, mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah FIA Rallycross World Cup pertama di dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 5-6 Desember 2026.

Ajang ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan olahraga Rallycross sekaligus menandai ekspansi pertama disiplin tersebut ke kawasan Asia Tenggara.

Pengumuman ini menghadirkan salah satu format balap paling intens dalam dunia motorsport ke kawasan baru, sejalan dengan ambisi FIA untuk menumbuhkan Rallycross dengan menjangkau audiens baru dan menghadirkan event kelas dunia di pasar yang tengah berkembang.

Baca Juga: Kratingdaeng Supercrosser 2024 Sukses Lahirkan Crosser Muda Berbakat

FIA Rallycross World Cup akan menampilkan aksi balap wheel-to-wheel yang menjadi ciri khas Rallycross dalam sebuah event spektakuler yang mempertemukan para pembalap terbaik dari berbagai negara untuk bersaing di panggung global.

Para pembalap kelas utama akan berkompetisi menggunakan kendaraan Euro RX1 bermesin pembakaran internal, dengan format kompetisi Rallycross klasik yang dirancang untuk memberikan pengalaman balap yang menarik bagi penonton di sirkuit, maupun audiens global melalui siaran internasional.

Ajang ini direncanakan berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sirkuit tersebut akan ditransformasi menjadi lintasan Rallycross dengan konfigurasi mixed-surface yang menghadirkan tantangan spektakuler bagi para pembalap dan aksi balap jarak dekat yang menjadi ciri khas disiplin ini.

Baca Juga: HMID Tertarik Membawa Crossover Listrik Hyundai Inster ke Indonesia

Indonesia dinilai sebagai lokasi yang ideal bagi Rallycross, dengan basis penggemar yang besar, budaya motorsport yang kuat, serta industri olahraga dan hiburan yang terus berkembang.

FIA Rallycross World Cup 2026 akan menempatkan keterlibatan penggemar sebagai fokus utama, dengan upaya menjadikan ajang ini mudah diakses dan menarik bagi audiens di seluruh dunia.