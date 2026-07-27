Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia, Investasi Besar untuk Masa Depan Taekwondo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI), Letjen Richard Tampubolon, menegaskan kepercayaan menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 bukan sekadar soal prestise.

Menurutnya, ajang bergengsi tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem olahraga taekwondo yang lebih kuat sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi prestasi atlet Indonesia.

Dia menilai kehadiran kejuaraan resmi World Taekwondo (WT) Grade G2 di Jakarta membuka kesempatan langka bagi atlet Merah Putih untuk merasakan atmosfer pertandingan internasional tanpa harus mengeluarkan biaya besar mengikuti turnamen di luar negeri.

"Kami ingin Indonesia tidak hanya dikenal sebagai peserta, tetapi juga menjadi pusat penyelenggaraan kejuaraan taekwondo dunia yang berkualitas. Atlet membutuhkan pengalaman menghadapi lawan-lawan terbaik untuk membangun mental juara dan meningkatkan kualitas bertanding. Karena itu, kami menghadirkan atmosfer kompetisi dunia di Indonesia," kata Richard.

Kejuaraan yang berlangsung di Indoor Tennis Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, pada 1-5 Agustus 2026 itu menjadi salah satu turnamen paling bergengsi dalam kalender World Taekwondo

Sebab, berstatus Grade G2 dan menyediakan poin ranking dunia yang sangat penting menuju ajang seperti Kejuaraan Dunia hingga Olimpiade.

Richard menilai dampak penyelenggaraan event internasional tersebut tidak hanya dirasakan saat kompetisi berlangsung, tetapi juga akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan taekwondo Indonesia dalam jangka panjang.

Dia menegaskan, prestasi atlet tidak bisa dibangun secara instan.