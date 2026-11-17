jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dan Jepang menjajaki peluang kerja sama di bidang pendidikan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) konstruksi.

Penjajakan tersebut dilakukan melalui kunjungan sejumlah pengusaha Jepang ke Nikken Construction Academy di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kunjungan yang difasilitasi Indonesia Soken (Indonesia Research Institute Japan–Jakarta) itu menjadi kesempatan bagi para investor untuk melihat potensi pengembangan tenaga kerja konstruksi di Indonesia.

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Selain meninjau fasilitas, rombongan pengusaha Jepang diperkenalkan dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standar industri Jepang.

CEO Indonesia Soken Albertus Prasetyo Heru Nugroho, menilai pendidikan vokasi konstruksi menjadi salah satu sektor potensial untuk dikembangkan melalui kemitraan kedua negara.

Kebutuhan tenaga kerja terampil dengan kompetensi berstandar internasional dinilai membuka peluang investasi sekaligus kolaborasi industri.

"Kami melihat sektor pendidikan dan pelatihan vokasi konstruksi memiliki peluang kerja sama yang cukup besar antara Indonesia dan Jepang. Melalui kunjungan ini, para pengusaha Jepang dapat melihat secara langsung fasilitas, sistem pelatihan, serta potensi pengembangan SDM konstruksi di Indonesia," ujar Albertus.

Nikken Construction Academy yang dikelola PT Indonesia Research Institute Japan (PT IRIJ) merupakan lembaga pelatihan kerja yang berfokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja konstruksi.