Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup, Begini Reaksi John Herdman
jpnn.com, JAKARTA - Pelatih John Herdman akhirnya menuntaskan misi besarnya bersama Timnas Indonesia.
Pelatih asal Inggris itu berhasil mengantarkan Skuad Garuda meraih trofi juara FIFA ASEAN Cup 2026, setelah melewati final dramatis kontra Tailan
Indonesia harus bekerja keras hingga 120 menit sebelum memastikan gelar juara lewat drama adu penalti.
Bermain di hadapan lebih dari 70 ribu suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10), kedua tim bermain imbang 2-2.
Dalam adu penalti, empat eksekutor Indonesia, Kevin Diks, Elkan Baggott, Shayne Pattynama, dan Dean James, berhasil menjalankan tugas dengan sempurna. Indonesia akhirnya menang 4-2.
Bagi Herdman, keberhasilan tersebut bukan sekadar kemenangan dalam sebuah pertandingan.
Ada sebuah misi yang sejak awal ingin diwujudkannya bersama Timnas Indonesia.
"Itulah misi kami. Tidak peduli seberapa sulit atau berapa lama waktu yang dibutuhkan, satu-satunya hal yang penting adalah mengangkat trofi untuk kalian semua, untuk negara ini, dan membuat kalian bangga," kata Herdman.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akhirnya menuntaskan misinya membawa Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dia mengaku bangga dengan perjuangan tim.
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