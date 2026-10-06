Indonesia Juara, John Herdman Blak-blakan soal Pemain Penyerang

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia mengalahkan Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026.

Timnas Indonesia juara melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan pemain-pemain yang menjadi penendang saat adu penalti pada final FIFA ASEAN Cup 2026 adalah pemain-pemain terpilih.

"Mereka yang akhirnya menjadi penendang adalah pemain yang tampil paling klinis dalam masa persiapan," kata Herdman dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Indonesia sukses meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand 4-2 melalui drama adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang 2-2.

Empat dari lima penendang penalti yang dipilih Herdman, yakni Kevin Diks, Dean Jame, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama.

Keempat pemain belakang skuad Garuda itu sukses menjalankan tugas untuk mengantar Indonesia meraih gelar juara.

Herdman menjelaskan, saat latihan persiapan, pihaknya telah menganalisis kemampuan para pemain sehingga sudah disiapkan untuk menjadi penendang ketika laga harus berlangsung lewat adu penalti.