Indonesia Juara, Terungkap Alasan John Herdman Tunjuk Pemain Belakang jadi Algojo Adu Penalti

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia menang atas Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Timnas Indonesia juara melalui adu penalti setelah hingga perpanjangan waktu skor masih imbang 2-2.

Keputusan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menunjuk para pemain belakang sebagai eksekutor penalti Timnas Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026 ternyata bukan tanpa alasan.

Kelima penendang yang disiapkan Skuad Garuda dalam drama adu penalti menghadapi Tailan merupakan pemain bertahan.

Mereka ialah Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama, dengan satu eksekutor lainnya yang juga disiapkan dari lini belakang.

Keputusan tersebut sempat menjadi tanda tanya. Sebab, Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain depan yang secara posisi lebih dekat dengan tugas mencetak gol.

Namun, Herdman menjelaskan alasan di balik keputusannya. Menurut pelatih asal Inggris itu, pilihan tersebut ditentukan berdasarkan performa para pemain saat menjalani latihan penalti sehari sebelum pertandingan.

Herdman mengatakan seluruh pemain sebenarnya mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dari titik putih.