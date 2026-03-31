Indonesia Kalah dari Bulgaria, John Herdman Meminta Wartawan Bertanya kepada Mistar Gawang

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA – Timnas Indonesia kalah tipis 0-1 atas Bulgaria pada laga final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3) malam.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan seharusnya kemenangan menjadi milik Indonesia.

Herdman mengatakan hal ini karena menilai timnya lebih baik daripada Bulgaria, dengan Lapangbola mencatat Indonesia menguasai bola sebanyak 71 persen, sementara negara asal Eropa itu hanya 29 persen.

"Malam ini seharusnya menjadi kemenangan untuk Indonesia. Bulgaria adalah tim peringkat 80 dunia, tetapi menurut saya, malam ini Indonesia bermain lebih baik," kata Herdman dalam jumpa pers seusai pertandingan.

Dari jumlah penguasaan bola itu, Indonesia melepaskan enam tembakan yang hanya satu tepat sasaran.

Adapun Bulgaria dengan penguasaan bola sedikit tampil lebih efektif karena mampu mencatatkan empat tembakan tepat sasaran, termasuk gol tendangan penalti Marin Petkov pada menit ke-38, dari total sembilan tembakan.

"Selamat untuk Bulgaria. Mereka memenangkan pertandingan dan mampu mengelola laga dengan baik—memperlambat tempo, mengontrol ritme. Itu bagus untuk mereka, karena itulah cara memenangkan pertandingan," kata Herdman memuji mentalitas Bulgaria sebagai tim yang lebih berpengalaman daripada Indonesia.

Ketika mengungkapkan mengapa Indonesia tak mampu mencetak gol, Herdman menyuruh awak media untuk bertanya kepada mistar gawang, yang menggagalkan peluang emas Indonesia dari upaya Ole Romeny pada menit ke-70.

