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Indonesia Kalahkan Thailand, Begini Reaksi Jirayut

Indonesia Kalahkan Thailand, Begini Reaksi Jirayut
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Jirayut. Foto: Instagram/jirayutdaa4official

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut asal Thailand yang berkarier di Indonesia, Jirayut, turut merayakan kemenangan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Setelah skuad Garuda memastikan diri menjadi juara, dia memperlihatkan momen perayaan melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam foto yang dibagikan, pria bernama lengkap Jirayut Afisan itu terlihat mengenakan jersei Timnas Indonesia.

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Dia juga mengabadikan momen bersama dua penyanyi dangdut ternama, Lesti Kejora dan Soimah.

“Sekian, terima kasih Indonesia juara,” tulis Jirayut, Senin (5/10) malam.

Sebelumnya, Jirayut tampil dengan mengenakan jerseo yang memadukan lambang Indonesia dan Thailand saat menyaksikan pertandingan.

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Namun, setelah Indonesia keluar sebagai pemenang, dia tampak berganti pakaian dan mengenakan jersey dengan lambang Garuda di bagian dada.

Perubahan pakaian tersebut seolah menjadi bentuk perayaan Jirayut atas keberhasilan Indonesia meraih gelar juara.

Pedangdut asal Thailand yang berkarier di Indonesia, Jirayut, turut merayakan kemenangan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

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