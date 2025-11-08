menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Indonesia Kehilangan Sosok Tangguh, Eks Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

Indonesia Kehilangan Sosok Tangguh, Eks Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

Indonesia Kehilangan Sosok Tangguh, Eks Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MantanKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meninggal dunia di usia 72 tahun, Sabtu (8/11). 

Lembaga antirasuah itu pun berduka atas kepergian pemimpin KPK periode 2007-2009 ini.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menuturkan almarhum adalah sosok yang tangguh dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

"Innalillahi wa innalillahi rojiun, indonesia kehilangan sosok tangguh yang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi," kata Fitroh saat dihubungi.

Sementara itu, Kuasa Hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman menyatakan almarhum sempat sakit lama sebelum meninggal dunia.

"Sakit yang agak lama, pernah ada tumor di hidung," kata Boyamin Saiman saat dihubungi, Sabtu (8/11).

Baca Juga:

Boyamin meminta masyarakat mendoakan almarhum Antasari Azhar dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

"Mohon doanya mohon dimaafkan segala hal salahnya dan kita doakan semua mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya di akhirat," ujarnya.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meninggal dunia di usia 72 tahun, Sabtu (8/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI