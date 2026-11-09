Indonesia Kembali Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Esports Dunia, Target Besar Dipasang

jpnn.com - Indonesia kembali mendapat kepercayaan untuk menggelar kejuaraan esports tingkat dunia.

Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) bersama International Esports Federation (IESF) resmi mengumumkan penyelenggaraan World Esports Championship 2026 (WEC26) pada 15–20 Desember 2026.

Kejuaraan edisi ke-18 tersebut akan berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Banten.

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Ajang ini diproyeksikan diikuti perwakilan dari 101 negara dengan melibatkan sekitar 700 atlet dan delegasi.

Ketua Umum PB ESI Muhammad Herindra menyebut kepercayaan dari IESF merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia.

Kepala Badan Intelijen Negara itu menilai kapasitas dan ekosistem esports Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional.

"Kepercayaan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas, potensi, dan ekosistem yang semakin diperhitungkan dalam perkembangan esports dunia. Kami ingin WEC26 tidak hanya sukses sebagai kompetisi internasional, tetapi juga meninggalkan warisan positif bagi atlet, komunitas, industri, dan generasi muda Indonesia," ujar Herindra.

Dukungan terhadap penyelenggaraan WEC26 juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir.