Indonesia Kembali Raih Gelar Designer of the Year di AYDA Awards Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Adelia Meysa, mahasiswi dari Bali Institute of Design and Business meraih gelar tertinggi dalam AYDA Designer of the Year kategori Desain Interior, yang digelar di Tokyo, Jepang, pada 19–20 Juni 2025.

Ajang bergengsi ini menjadi tempat berkumpulnya para desainer muda berbakat dari berbagai negara untuk berkompetisi dengan desain terbaik mereka di bidang arsitektur dan desain interior.

Tahun ini merupakan penyelenggaraan AYDA Awards yang ke-17, dengan lebih dari 8.000 karya yang dikirimkan oleh mahasiswa/i dari 16 negara.

Mengusung tema “CONVERGE: Glocal Design Solutions,” para peserta diajak untuk berpikir global dalam menciptakan solusi atas tantangan lokal yang dihadapi masyarakat sekitar.

Lewat proyek bertajuk Mayungan Teh, Adelia merancang rumah produksi teh multifungsi yang berlokasi di Antapan Mayungan, Bali.

Melalui pendekatan desain berkelanjutan dan berbasis komunitas, proyek ini bertujuan membantu para petani teh lokal yang selama ini menghadapi tantangan sosial dan dampak dari tekanan ekonomi global.

“Desain bisa menjadi solusi nyata untuk berbagai isu global jika kita menggabungkan desain yang berkelanjutan dengan empati terhadap manusia dan lingkungan,” ujar Adelia.

“Penghargaan ini menjadi semangat sekaligus memperkuat komitmen saya untuk mendesain ruang yang tidak hanya indah tapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat," imbuhnya.