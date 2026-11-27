jpnn.com, JAKARTA - Raksasa semikonduktor asal Amerika Serikat, NVIDIA, dikabarkan menghentikan pengiriman perangkat keras server kecerdasan artifisial (AI) ke empat negara di kawasan Asia Tenggara.

Selain Indonesia, negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand juga masuk dalam daftar penghentian pasokan tersebut.

Kabar pahit bagi para pengembang teknologi lokal ini pertama kali mencuat lewat laporan Financial Times.

Sinyal pembekuan ini mulai terasa nyata di lapangan.

Sejumlah mitra manufaktur utama NVIDIA, seperti Dell dan Supermicro, mulai memberi tahu klien mereka di keempat negara tersebut.

Hingga kini, belum ada kepastian apakah keran pasokan ini ditutup sementara atau untuk selamanya.

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Keputusan mendadak tersebut bukan tanpa sebab, melainkan buntut panjang dari ketegangan geopolitik dan drama internal perusahaan.

Selama beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara—termasuk Indonesia—tumbuh subur menjadi pusat pengembangan infrastruktur komputasi awan (cloud).