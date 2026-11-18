Indonesia Kirim 7 Wakil ke 16 Besar Hong Kong Open, Ada Kejutan dari Ubed
jpnn.com - Indonesia memastikan tujuh wakilnya melaju ke babak 16 besar Hong Kong Open 2026.
Salah satu hasil yang mencuri perhatian datang dari Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed yang sukses menyingkirkan unggulan kelima asal Taiwan Chou Tien Chen.
Ubed menang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 21-19, 7-21, 21-19, Rabu (18/11/2026).
Selain Ubed, Putri Kusuma Wardani juga mengamankan tiket ke babak kedua setelah mengalahkan Karupathevan Letshanaa (Malaysia) dengan skor 21-15, 21-12.
Dua pasangan ganda campuran Indonesia juga sukses meraih hasil positif.
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menundukkan wakil tuan rumah Jerry Yu Zhirui/Tse Ying Suet 23-21, 21-17.
Sementara itu, Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan ketiga Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Tailan) 21-18, 21-13.
Tiga Wakil Lebih Dulu Lolos
Sebelumnya, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, serta Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti sudah lebih dahulu memastikan tempat di 16 besar.
Indonesia meloloskan tujuh wakil ke 16 besar Hong Kong Open 2026. Ubed menjadi sorotan setelah menumbangkan pemain unggulan.
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