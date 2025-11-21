Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games 2025, Target Raih 80 Emas

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dipastikan akan mengirimkan 996 atlet pada SEA Games ke-33 di Thailand pada Desember 2025.

Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa keikutsertaan tahun depan bukan sekadar agenda rutin, tetapi penanda penting bagi peta jalan prestasi menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles.

Menurutnya, ajang dua tahunan itu menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan tiap cabang olahraga.

“Dari SEA Games Thailand ini, kami menyiapkan langkah menuju Olimpiade 2028,” kata Erick Thohir saat konferensi pers di kantor Kemenpora, Senayan, Jumat (21/11/2025).

Erick Thohir menyampaikan bahwa SEA Games 2025 akan diperlakukan sebagai tolok ukur kesiapan atlet Indonesia bersaing di level global.

Hasil yang diraih nanti akan menjadi acuan menjelang Asian Games 2026, SEA Games 2027, hingga puncaknya Olimpiade 2028.

Baca Juga: Indra Sjafri Belum Bisa Pastikan Membawa Pemain Diaspora ke SEA Games 2025

Dia meminta seluruh cabang tampil dengan keseriusan penuh dan tidak sekadar mengirim kontingen.

"Saya ingin setiap cabor menyumbang medali. Ini soal martabat bangsa,” tegasnya.