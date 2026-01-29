Indonesia Masih Bebas dari Virus Nipah, Pemerintah Tetap Optimalkan Alat Deteksi Suhu di Bandara

jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benyamin Paulus Octavianus, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus virus Nipah yang masuk ke wilayah Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan guna meredam kekhawatiran publik terkait isu penyebaran virus tersebut secara global.

"Memang hari ini belum sampai Indonesia," ujar Wamenkes Benyamin Paulus usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis.

Wamenkes Benyamin menjelaskan virus Nipah telah dikenal sejak 1998 dan hingga saat ini jumlah kasusnya secara global masih terbatas.

Tahun ini, kata dia, hanya terdapat dua kasus yang dilaporkan di India, meskipun tingkat kematian akibat virus tersebut tergolong tinggi.

"Jumlah kasus di dunia ini belum sampai 1.000 kasus. Jadi, belum sampai Indonesia," kata Wamenkes Benyamin Paulus Octavianus.

Menurut dia, Pemerintah India langsung mengambil langkah penanganan ketat untuk mencegah penyebaran virus ke negara lain. Sementara itu Thailand sebagai negara transit juga telah meningkatkan kewaspadaan melalui skrining.

"Jadi di India pun sudah langsung melakukan lockdown. Mereka juga tidak mau kasus itu terbang ke negara lain. Tapi Thailand sebagai tempat transit, itu segera jaga-jaga," ucap Wamenkes Benyamin.