Indonesia Masters 2026: 4 Ganda Putra Tuan Rumah Tembus 16 Besar
jpnn.com - JAKARTA - Empat ganda putra Indonesia mulus di babak pertama atau 32 Besar Indonesia Masters 2026 Super 500.
Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1) Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi kompak ke 16 Besar.
Fajar/Fikri melangkah ke babak kedua seusai mengalahkan wakil Taiwan, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh dengan skor 21-16, 21-10.
Kemenangan juga diraih Raymobnd/Nikolaus seusai menumbangkan wakil Prancis, Eloi Adam/Leo Rossi lewat pertarungan rubber game 22-20, 15-21, 21-10.
Leo/Bagas tidak mau ketinggalan dengan menang atas pasangan Taiwan, Zhi-Wei He/Huang Jui-Hsuan dengan skor identik 21-16, 21-16.
Adapun Sabar/Reza mampu melaju seusai mengalahkan ganda Malaysia, Chia Weijie/Lwi Sheng Hao melalui pertarungan rubber game 21-18, 19-21, 21-10.
Indonesia berpeluang menambah wakil dari ganda putra seusai Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi tembus babak utama.
Pada hari kedua 32 Besar besok, ganda putra ranking 65 dunia tersebut akan jumpa wakil India, Arjun M.R./Hariharan Amsakarunan. (mcr16/jpnn)
Sejumlah ganda putra Indonesia melangkah ke babak kedua Indonesia Masters 2026 Super 500.
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Muhammad Naufal
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Indonesia Masters 2026: Fajar/Fikri Singkirkan Musuh Lama, Bidik Gelar di Istora
- Indonesia Masters 2026: Bintang Dunia Datang ke Istora, Seberapa Jauh Target PBSI?
- Indonesia Masters 2026: Jonatan Christie Mundur, Faktor Ini Jadi Pertimbangan Utama
- Indonesia Masters 2026: Ancaman Malaysia Bayangi Ganda Putra Merah Putih
- Istora Bergemuruh Lagi! Daihatsu Indonesia Masters 2026 Bertabur Bintang Dunia
- Ikhtiar Kembali Menjadikan Istora Senayan Sebagai Rumah Bulu Tangkis Indonesia