menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Indonesia Masters 2026: 4 Ganda Putra Tuan Rumah Tembus 16 Besar

Indonesia Masters 2026: 4 Ganda Putra Tuan Rumah Tembus 16 Besar

Indonesia Masters 2026: 4 Ganda Putra Tuan Rumah Tembus 16 Besar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin melaju ke 16 Besar Indonesia Masters 2026 Super 500. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Empat ganda putra Indonesia mulus di babak pertama atau 32 Besar Indonesia Masters 2026 Super 500.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1) Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi kompak ke 16 Besar.

Fajar/Fikri melangkah ke babak kedua seusai mengalahkan wakil Taiwan, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh dengan skor 21-16, 21-10.

Baca Juga:

Kemenangan juga diraih Raymobnd/Nikolaus seusai menumbangkan wakil Prancis, Eloi Adam/Leo Rossi lewat pertarungan rubber game 22-20, 15-21, 21-10.

Leo/Bagas tidak mau ketinggalan dengan menang atas pasangan Taiwan, Zhi-Wei He/Huang Jui-Hsuan dengan skor identik 21-16, 21-16.

Adapun Sabar/Reza mampu melaju seusai mengalahkan ganda Malaysia, Chia Weijie/Lwi Sheng Hao melalui pertarungan rubber game 21-18, 19-21, 21-10.

Baca Juga:

Indonesia berpeluang menambah wakil dari ganda putra seusai Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi tembus babak utama.

Pada hari kedua 32 Besar besok, ganda putra ranking 65 dunia tersebut akan jumpa wakil India, Arjun M.R./Hariharan Amsakarunan. (mcr16/jpnn)

Sejumlah ganda putra Indonesia melangkah ke babak kedua Indonesia Masters 2026 Super 500.


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Muhammad Naufal

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI