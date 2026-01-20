menu
Indonesia Masters 2026: Fajar/Fikri Singkirkan Musuh Lama, Bidik Gelar di Istora

Indonesia Masters 2026: Fajar/Fikri Singkirkan Musuh Lama, Bidik Gelar di Istora

Indonesia Masters 2026: Fajar/Fikri Singkirkan Musuh Lama, Bidik Gelar di Istora
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di Daihatsu Indonesia Masters 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengawali langkah di Indonesia Masters 2026 dengan hasil positif.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026), pasangan ranking empat dunia itu menundukkan wakil Taiwan Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh dua gim langsung 21-16, 21-10.

Fajar/Fikri meraih kemenangan dalam tempo singkat dan tanpa kehilangan kendali permainan.

Ini menjadi hasil positif kedua Fajar/Fikri setelah sebelumnya juga mengalahkan Chen/Li di ajang Malaysia Open 2026.

"Kami sudah sering bertemu mereka, terakhir dua minggu lalu di Malaysia Open."

"Tidak mudah memang melawan mereka yang memiliki speed dan power l uar biasa. Kami terus mempelajari permainannya karena di Malaysia, pertemuan kami cukup sengit," ucap Fajar.

Sebagai andalan tuan rumah, Fajar/Fikri datang ke Indonesia Masters 2026 dengan target tinggi.

"Target pasti ada ya, tidak hanya di Indonesia Masters, tetapi di semua kejuaraan pasti target buat kami berdua selalu ada."

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengawali langkah di Indonesia Masters 2026 dengan hasil positif.

