Indonesia Masters 2026: Gebuk 2 Senior, Raymond/Joaquin Pesan Tiket Final

jpnn.com - Raymond Indra/Nikolaus Joaquin membuat kejutan besar dengan menembus final Indonesia Masters 2026.

Tiket partai puncak diraih berkat kemenangan impresif atas sesama wakil Merah Putih Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026), pasangan muda Indonesia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-14.

Penampilan Raymond/Joaquin terbilang impresif di Indonesia Masters 2026.

Tak tanggung-tanggung, ganda putra ranking 23 dunia itu menyingkirkan dua seniornya sekaligus.

Sebelum menghajar Sabar/Reza, Raymond/Joaquin lebih dahulu memulangkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di babak perempat final.

Mereka pun mengaku tak menyangka bisa menginjakkan kaki di final Indonesia Masters 2026.

"Kami tidak menyangka dengan penampilan kami."