Indonesia Masters 2026: Gebuk 2 Senior, Raymond/Joaquin Pesan Tiket Final
jpnn.com - Raymond Indra/Nikolaus Joaquin membuat kejutan besar dengan menembus final Indonesia Masters 2026.
Tiket partai puncak diraih berkat kemenangan impresif atas sesama wakil Merah Putih Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi.
Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026), pasangan muda Indonesia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-14.
Penampilan Raymond/Joaquin terbilang impresif di Indonesia Masters 2026.
Tak tanggung-tanggung, ganda putra ranking 23 dunia itu menyingkirkan dua seniornya sekaligus.
Sebelum menghajar Sabar/Reza, Raymond/Joaquin lebih dahulu memulangkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di babak perempat final.
Mereka pun mengaku tak menyangka bisa menginjakkan kaki di final Indonesia Masters 2026.
"Kami tidak menyangka dengan penampilan kami."
