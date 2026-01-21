menu
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Indonesia Masters 2026: Hanya 2 Juara Bertahan yang Tersisa

Indonesia Masters 2026: Hanya 2 Juara Bertahan yang Tersisa

Pebulu tangkis Thailand, Ratchanok Intanon saat berlaga pada ajang Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1). Foto: Dokumentasi Yonex Sunrise Indonesia

jpnn.com - Pebulu tangkis Thailand Ratchanok Intanon menjaga asa mempertahankan gelar setelah meraih kemenangan pada babak awal Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026), tunggal putri kelahiran 5 Februari 1995 itu menang atas wakil Denmark Amalie Schulz dengan skor 21-10, 21-17.

Intanon datang ke Indonesia Masters 2026 dengan status juara bertahan setelah naik podium tertinggi pada edisi 2025.

Baca Juga:

Pemain asal Bangkok tersebut dan ganda putra Malaysia Man Wei Chong/Tee Kai Wun menjadi juara bertahan Indonesia Masters yang masih bertahan hingga babak 16 besar.

Pasangan ranking enam dunia tersebut melangkah ke 16 besar seusai mengalahkan pasangan Taiwan Chang Ko-Chi/Po Li-Wei dengan skor 21-13, 21-6.

Adapun juara bertahan Indonesia Masters 2026 yang lain, seperti Kunlavut Vitidsarn (tunggal putra), Kim Hye Jeong/Kong Hee Yon (ganda putri), dan Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (ganda campuran) urung bermain.

Baca Juga:

Menarik ditunggu ajang Indonesia Masters 2026 yang rencananya akan digelar di Istora Senayan, Jakarta hingga Minggu (25/1) mendatang.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan bisa streaming di RCTI+ atau layar kaca iNews TV.(mcr16/jpnn)

Juara bertahan Indonesia Masters tersisa dua di antaranya Ratchanok Intanon dan pasangan Man Wei Chong/Tee Kai Wun (Malaysia)

