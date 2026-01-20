menu
Indonesia Masters 2026: Jonatan Christie Mundur, Faktor Ini Jadi Pertimbangan Utama

Indonesia Masters 2026: Jonatan Christie Mundur, Faktor Ini Jadi Pertimbangan Utama
Pebulu tangkis Jonatan Christie saat berlaga pada ajang India Open 2026 di Indira Gandhi Sports Complex. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Keputusan berat harus diambil Jonatan Christie menjelang Indonesia Masters 2026.

Tunggal putra andalan Indonesia itu memilih mundur dari turnamen yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta tersebut.

Jojo -sapaan Jonatan- mengakui tampil di kandang sendiri merupakan sebuah kebanggaan besar.

Namun, kondisi fisik dan mental menjadi pertimbangan utama Jojo sebelum mengambil keputusan tersebut. 

"Keputusan yang sangat berat untuk diambil karena bagaimanapun juga bermain di rumah sendiri adalah sebuah kebanggaan," ucap peraih emas Asian Games 2018 itu.

Jojo juga berkaca pada pengalaman sebelumnya. 

Dia menilai jadwal turnamen yang terlalu padat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kondisi tubuh dalam jangka panjang.

"Kembali lagi saya tetap harus mendengarkan tubuh dan pikiran saya yang memang sudah dipakai maksimal dalam dua minggu ke belakang," tambahnya.

