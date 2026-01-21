menu
Indonesia Masters 2026: Langkah Mantap Leo/Bagas Berujung Duel Panas di Istora

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana di Indonesia Masters 2026. Foto: PBSI.

jpnn.com - Sorak penonton Istora mengiringi langkah Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana menuju 16 besar Indonesia Masters 2026.

Pasangan ranking 18 dunia itu menundukkan wakil Taiwan Zhi-We He/Huang Jui-Hsuan dua gim langsung, 21-16, 21-16, Selasa (20/1/2026).

Hasil tersebut sekaligus mengunci pertemuan sesama wakil Indonesia pada babak kedua.

Leo/Bagas dijadwalkan menghadapi Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang telah lebih dahulu memastikan tiket 16 besar.

Bagas menyebut kemenangan tersebut diraih dengan pendekatan permainan yang lebih rileks.

Dia dan Leo memilih tampil tanpa beban demi mengeluarkan kemampuan terbaik di hadapan publik sendiri.

"Kami mencoba bermain lepas tanpa tekanan. Targetnya hanya satu, menampilkan permainan terbaik di turnamen kandang," ucap Bagas.

Dukungan penuh penonton Istora turut memberi warna tersendiri bagi penampilan Leo/Bagas.

