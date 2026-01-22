Indonesia Masters 2026: Putri KW Penasaran Pengin Itu
jpnn.com - JAKARTA - Tunggal putri terbaik Indonesia saat ini Putri Kusuma Wardani menyandang status salah satu kontestan 16 Besar Indonesia Masters 2026.
Itu terjadi setelah Putri KW menang dua gim dari perempuan Taiwan Sung Shuo Yun 21-15, 21-15 di Istora Senayan, Rabu (21/1).
Laga tersebut merupakan pertemuan kedelapan bagi kedua pemain. Sebelumnya Putri unggul 5-2.
"Secara keseluruhan, saya cukup puas dengan penampilan hari ini. Saya bisa mengeluarkan semua kemampuan saya. Di Australian Open 2025, saya bertemu dengan Sung, menurut saya kali ini dia bermain sangat safe. Saya di gim pertama dan kedua masih banyak melakukan kesalahan sendiri," ujar Putri melalui siaran pers Humas PP PBSI yang dilansir Djarum Badminton.
"Di pertandingan tadi, saya lebih sering baca arah angin, karena arah anginnya agak berbeda dengan saat test court. Saya memang masih mencari pola main yang pas, tapi harus safe juga," kata pemain peringkat ke-7 dunia itu.
Ketika ditanya targetnya di Indonesia Masters 2026, Putri berharap bisa meraih gelar juara karena ada rasa penasaran belum bisa naik podium tertinggi di turnamen level Super 500.
"Sangat termotivasi, karena saya sudah tiga kali dapat medali perak di level Super 500. Rasanya ingin banget juara di level Super 500 pertama saya di Indonesia," tuturnya.
Putri menjadi runner-up di tiga turnamen level Super 500 di Australian Open 2025, Hylo Open 2025, dan Hong Kong Open 2024.
Indonesia Masters 2026 adalah turnamen ketiga Putri pada bulan ini setelah di Malaysia dan India.
