menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Indonesia Masters 2026: Ratchanok Intanon Cedera, Juara Bertahan Hanya Tersisa Satu

Indonesia Masters 2026: Ratchanok Intanon Cedera, Juara Bertahan Hanya Tersisa Satu

Indonesia Masters 2026: Ratchanok Intanon Cedera, Juara Bertahan Hanya Tersisa Satu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebulu tangkis Thailand Ratchanok Intanon saat berlaga pada ajang Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1). Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Juara bertahan Indonesia Masters 2026 dari sektor tunggal putri, yakni Ratchanok Intanon gugur di babak perempat final.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026), pebulu tangkis kelahiran 5 Februari 1995 itu mengalami cedera dan mengundurkan diri saat melawan wakil Jepang Nozomi Okuhara.

Intanon dinyatakan kalah dengan skor 21-15, 20-22.

Baca Juga:

Pemain asal Bangkok tersebut sejatinya mendominasi pertandingan dan mengambil gim pertama dengan kemenangan.

Namun, pada gim kedua, permainan juara dunia 2013 sedikit mengendur, sehingga mampu diimbangi oleh wakil Negeri Sakura.

Perjuangan Ratchanok Intanon pada Indonesia Masters 2026 berakhir seusai mengalami masalah di bagian pergelangan kakinya.

Baca Juga:

Alhasil, tunggal putri asal negeri Gajah Putih itu harus merelakan Nozomi Okuhara melangkah ke babak semifinal.

Pada laga Top 4, tercatat tunggal putri ranking 13 dunia itu akan melawan pemenang laga Chen Yu Fei (China) melawan Pusarla V. Sindhu (India).

Juara bertahan tunggal putri Indonesia Masters, Ratchanok Intanon gugur di babak perempat final, Jumat (23/1)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI