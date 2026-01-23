Indonesia Masters 2026: Ratchanok Intanon Cedera, Juara Bertahan Hanya Tersisa Satu

jpnn.com - Juara bertahan Indonesia Masters 2026 dari sektor tunggal putri, yakni Ratchanok Intanon gugur di babak perempat final.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026), pebulu tangkis kelahiran 5 Februari 1995 itu mengalami cedera dan mengundurkan diri saat melawan wakil Jepang Nozomi Okuhara.

Intanon dinyatakan kalah dengan skor 21-15, 20-22.

Pemain asal Bangkok tersebut sejatinya mendominasi pertandingan dan mengambil gim pertama dengan kemenangan.

Namun, pada gim kedua, permainan juara dunia 2013 sedikit mengendur, sehingga mampu diimbangi oleh wakil Negeri Sakura.

Perjuangan Ratchanok Intanon pada Indonesia Masters 2026 berakhir seusai mengalami masalah di bagian pergelangan kakinya.

Alhasil, tunggal putri asal negeri Gajah Putih itu harus merelakan Nozomi Okuhara melangkah ke babak semifinal.

Pada laga Top 4, tercatat tunggal putri ranking 13 dunia itu akan melawan pemenang laga Chen Yu Fei (China) melawan Pusarla V. Sindhu (India).