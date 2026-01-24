Indonesia Masters 2026: Saat Tekanan Tak Mematahkan Langkah Sabar/Reza
jpnn.com - Langkah Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani makin mantap di Indonesia Masters 2026.
Kemenangan di babak perempat final tak hanya mengantar mereka ke semifinal, tetapi juga memastikan Indonesia sudah menggenggam satu tiket final ganda putra.
Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026), Sabar/Reza tampil solid saat menghadapi pasangan Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee.
Pasangan berakronim SabRez itu menang dua gim langsung dengan skor 22-20, 21-19.
Hasil tersebut memperpanjang dominasi Sabar/Reza atas Man/Tee.
Dari tujuh pertemuan yang telah dilalui, ganda putra ranking tujuh dunia itu kini unggul telak dengan rekor 6-1.
"Alhamdulillah bersyukur bisa menang. Pertandingan ini enggak mudah buat kami. Di game pertama tertekan terus, untuk membalikkan keadannya juga agak susah."
"Namun, di akhir game pertama tadi kami coba terus fokus dan bisa meraih game pertama, Di game kedua, kami lebih percaya diri dan berbuah manis," ucap Reza.
Sabar/Reza bertahan dari laga dramatis dan memastikan tiket final untuk ganda putra Indonesia.
