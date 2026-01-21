Indonesia Masters 2026: Saat Ubed Harus Waspada, Loh Kean Yew Menunggu

jpnn.com - Pebulu tangkis Moh. Zaki Ubaidillah melangkah mulus pada babak pertama Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026), tunggal putra binaan PB Djarum itu menang atas wakil India Kiran George dengan skor 21-17, 21-14.

Kemenangan tersebut mengantarkan Ubed -sapaan akrab Zaki- berjumpa tunggal putra Singapura Loh Kean Yew pada babak 16 besar.

Pada laga sebelumnya, pemain peringkat 10 dunia itu memastikan tiket ke babak kedua seusai mengatasi perlawanan wakil Denmark Magnus Johannesen dengan skor 21-13, 21-12.

Ubed mengaku tak ingin lengah saat kembali berhadapan dengan pemain yang akrab disapa LKY tersebut.

Peraih medali perak SEA Games 2025 itu menilai performa Loh tengah menanjak sehingga dibutuhkan kondisi fisik prima untuk menghadapi jago Singapura tersebut.

"Saya tidak boleh lengah walaupun sebelumnya sudah pernah menang. Menghadapi pertandingan babak kedua, saya mau memperbaiki recovery dan pemulihan badan terlebih dahulu," ujar Ubed.

Menilik rekor pertemuan, Moh. Zaki Ubaidillah pernah sekali mengalahkan Loh Kean Yew, tepatnya pada semifinal SEA Games 2025. Saat itu, Ubed menang straight game dengan skor 21-19, 21-10.