Indonesia Masters 2026: Senyum Remaja Thailand Seusai Menggebrak Istora
jpnn.com - Pebulu tangkis Thailand Pitchamon Opatniputh membuat kejutan pada Indonesia Masters 2026 dengan menembus partai final.
Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026), tunggal putri kelahiran 4 Januari 2007 itu sukses menyingkirkan wakil Malaysia Letshanaa Karupathevan lewat kemenangan dua gim langsung 21-15, 21-17.
Pebulu tangkis peringkat 36 dunia tersebut mengaku bangga bisa melangkah hingga partai puncak turnamen BWF Super 500.
Dengan persiapan matang, wanita asal Chiang Mai itu mampu tampil konsisten sepanjang turnamen hingga memastikan tiket final Indonesia Masters 2026.
“Saya sangat bangga dengan pencapaian saya di Indonesia Masters 2026.”
“Saya bekerja keras dalam persiapan menghadapi semifinal ini, dan akhirnya bisa meraih hasil yang membanggakan,” ujar Pitchamon.
Pada partai puncak, Pitchamon Opatniputh akan jumpa wakil China Chen Yu Fei.
Tunggal putri Negeri Tirai Bambu itu melaju seusai mengalahkan wakil Jepang Nozomi Okuhara straight game 21-15, 24-22.
Pebulu tangkis Thailand, Pitchamon Opatniputh membuat kejutan pada Indonesia Masters 2026 dengan tembus partai final, Sabtu (24/1)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Indonesia Masters 2026: Merinding di Istora, Alwi Farhan Mencetak Sejarah
- Kebahagiaan Chen Yu Fei Tembus Final Indonesia Masters 2026
- Indonesia Masters 2026: Saat Tekanan Tak Mematahkan Langkah Sabar/Reza
- Indonesia Masters 2026: Tuan Rumah Masih Sisakan 6 Wakil di Semifinal
- Beda Nasib Debut Lanny/Apriyani dan Amallia/Fadia di Indonesia Masters 2026
- Bisikan Sosok Ini Membawa Alwi Farhan ke Semifinal Indonesia Masters 2026