Indonesia Masters 2026: Tuan Rumah Masih Sisakan 6 Wakil di Semifinal

Pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu dan Lanny Tria Mayasari saat Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Tuan rumah menempatkan enam wakil di semifinal Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1), Alwi Farhan menjadi wakil dari sektor tunggal putra.

Pemain binaan Exist Badminton Club itu melaju seusai mengalahkan wakil Jepang, Yushi Tanaka straight game 22-20, 21-16.

Kemenangan mengantarkan tunggal putra ranking 18 dunia itu menantang wakil Taiwan, Chi Yu Jen.

Sektor ganda putra menempatkan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi.

Raymond/Indra membuat kejutan dengan kembali mengalahkan seniornya yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri lewat pertarungan rubber game 18-21, 21-19, 21-14.

Sabar/Reza melangkah seusai mengalahkan juara bertahan asal Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee dengan skor 22-20, 21-19.

Dari ganda putri, ada nama Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.

