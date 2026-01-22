Indonesia Masters 2026: Tuan Rumah Masih Sisakan 6 Wakil di Semifinal

jpnn.com, JAKARTA - Tuan rumah menempatkan enam wakil di semifinal Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1), Alwi Farhan menjadi wakil dari sektor tunggal putra.

Pemain binaan Exist Badminton Club itu melaju seusai mengalahkan wakil Jepang, Yushi Tanaka straight game 22-20, 21-16.

Kemenangan mengantarkan tunggal putra ranking 18 dunia itu menantang wakil Taiwan, Chi Yu Jen.

Sektor ganda putra menempatkan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi.

Raymond/Indra membuat kejutan dengan kembali mengalahkan seniornya yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri lewat pertarungan rubber game 18-21, 21-19, 21-14.

Baca Juga: Bisikan Sosok Ini Membawa Alwi Farhan ke Semifinal Indonesia Masters 2026

Sabar/Reza melangkah seusai mengalahkan juara bertahan asal Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee dengan skor 22-20, 21-19.

Dari ganda putri, ada nama Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.